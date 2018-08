Softball, Mondiali 2018: la terza giornata. I risultati mettono l’Italia in una situazione molto pericolosa

La terza giornata dei Mondiali di softball 2018 inizia a regalare un quadro un po’ più chiaro di come si evolverà la situazione in vista dei playoff che porteranno alla finale di Chiba. Per l’Italia, la situazione non si può esattamente definire rosea.

Con le sconfitte patite per 2-3 contro l’Australia e per 0-1 contro il Canada, pur in due incontri estremamente lottati contro squadre molto più forti, le azzurre si ritrovano a dover vincere tutti gli incontri in programma da qui alla fine. Posto che Botswana, Gran Bretagna e Venezuela non dovrebbero costituire un grandissimo problema, il vero nocciolo delle speranze Mondiali italiane si chiama Cina. Se l’incontro tra le azzurre e le cinesi ci sarà nella mattina (molto presto in Italia) di mercoledì 8, ci sarà invece domani il confronto tra Cina e Canada da cui passano anche le nostre sorti.

Nel girone A, era molto atteso l’incontro tra Stati Uniti e Cina Taipei alias Taiwan: non c’è stata lotta, con le americane che hanno prevalso per 7-0 senza particolari problemi. Il Messico ha regolato con qualche patema le Filippine per 2-0, trovando un paio di iniziative decisive nel secondo e terzo inning. Porto Rico ha iniziato la giornata col facile successo per 9-0 sul Sudafrica (incontro finito nella parte alta del quinto inning), finendola poi col 3-0 sulle Filippine. Montagne russe per Olanda e Nuova Zelanda: le olandesi volano sul 5-0, ma al sesto inning le neozelandesi recuperano tutto in un colpo solo, salvo poi farsi distanziare ancora nella parte alta del settimo inning per il 10-5 finale. Nell’ultimo, atteso incontro della giornata, il Giappone ha superato la Cina per 5-0 senza dover disputare l’ultima metà del settimo inning, consolidando quindi il primato nel gruppo B. Nello stesso gruppo, la Cina aveva in precedenza sconfitto di misura (1-0) la Gran Bretagna, mentre il Venezuela ha agilmente superato il Botswana per 8-0.

CLASSIFICHE DEI GIRONI

GIRONE A – 1. Porto Rico (1.000, 3-0), 2. USA (1.000, 2-0), 3. Taiwan (.667, 2-1), 4. Messico e Olanda (.500, 1-1), 6. Filippine (.333, 1-2), 7. Nuova Zelanda (.000, 0-2), 8. Sudafrica (.000, 0-3)

GIRONE B – 1. Canada e Giappone (1.000, 3-0), 3. Australia e Cina (.667, 2-1), 5. Venezuela (.333, 1-2), 6. Gran Bretagna e Botswana (.000, 0-2), 8. Italia (.000, 0-3).

Foto: MG Oldmanagency