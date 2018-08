Softball, Mondiali 2018: la settima giornata. Girone A ancora incerto, nel girone B Italia-Cina decide la quarta qualificata

Sei sono le nazionali certe di trasferirsi al ZOZO Marine Stadium di Chiba per la fase finale dei Mondiali di softball 2018: nel girone A Porto Rico, Stati Uniti e Messico si sono già assicurate il pass, mentre il girone B ha visto in Giappone, Canada e Australia le tre nazionali che hanno anticipato il passaggio del turno.

Nel girone A, resta da comprendere la situazione di Cina Taipei alias Taiwan, oggi vittoriosa per 9-7 sulle Filippine dopo una partita dal primo inning scoppiettante: se, domani, Taiwan batterà il Messico, sarà terzo, altrimenti dovrà guardarsi le spalle soprattutto dal ritorno dell’Olanda, che oggi ha perso per 0-1 proprio contro le messicane. Dovesse esserci un arrivo a tre Taiwan-Olanda-Filippine, si prospetta una situazione che, regolamento alla mano, dovrebbe essere favorevole a Taiwan. Si è invece esclusa dalla corsa la Nuova Zelanda, sconfitta per 1-4 dall’imbattuto Porto Rico, che domani giocherà l’incontro decisivo per il primato nel girone contro gli Stati Uniti (7-0 al Sudafrica).

Il girone B vede ben chiare due cose: il primato è un affare tra Giappone e Australia, il quarto posto è un discorso ristretto a Cina e Italia. Detto dei successi delle azzurre per 3-1 contro il Venezuela e della Cina per 15-1 sul Botswana, si registra una Gran Bretagna che ha regolato per 10-0 proprio la nazionale africana, finendo però per perdere in modo altrettanto netto (0-11) contro l’Australia. Nel miglior match di giornata, il Giappone ha superato per 2-0 il Canada, impedendo così alle nordamericane di poter lottare per il primo posto nel girone e condannandole, inoltre, al terzo, poiché se anche raggiungessero l’Australia resterebbero dietro per aver perso lo scontro diretto.

CLASSIFICHE DEI GIRONI

Girone A – 1. Porto Rico e USA (1.000, 6-0), 3. Messico (.667, 4-2), 4. Taiwan (.500, 3-3), 5. Olanda e Filippine (.333, 2-4), 7. Nuova Zelanda (.167, 1-5), 8. Sudafrica (.000, 0-6)

Girone B – 1. Giappone (1.000, 6-0), 2. Australia (.833, 5-1), 3. Canada e Cina (.667, 4-2), 5. Italia (.500, 3-3), 6. Gran Bretagna e Venezuela (.167, 1-5), 8. Botswana (.000, 0-6).













Foto: FIBS / MG Oldmanagency