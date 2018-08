Volley femminile, l’Italia batte la Russia in amichevole: Egonu scatenata alle Rabobank Series, bene le azzurre

Ottimo esordio per l’Italia alle Rabobank Super Series, torneo amichevole in avvicinamento ai Mondiali 2018 di volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. La nostra Nazionale ha sconfitto la Russia per 3-1 (25-17; 17-25; 25-22; 25-20) sul campo di Hoogeveen (Paesi Bassi): le azzurre hanno disputato un’ottima partita dopo un lungo periodo di allenamento e hanno sconfitto le avversarie al termine di un incontro controllato nei momenti più caldi.

Il CT Davide Mazzanti si è originariamente affidato a quello che viene riconosciuto come il sestetto titolare: Ofelia Malinov in cabina di regia, Paola Egonu opposto, Lucia Bosetti e Miriam Sylla di banda, Anna Danesi e Cristina Chirichella al centro, Monica De Gennaro il libero. I primi due set sono stati dominati dalla squadra poi vincitrice, nel terzo parziale entra Pietrini per Sylla e le nostre avversarie si issano sul 19-14 ma Egonu e compagne piazzano una bella rimonta vincente, decisivo anche il rush finale nella quarta frazione (dal 17-17 non c’è stata storia). Spiccano i 21 punti di Egonu, 11 marcature a testa per Chirichella e Bosetti, 9 punti per Pietrini. Domani le azzurre torneranno in campo per affrontare l’Olanda.

TABELLINO: Italia – Russia 3-1 (25-17, 17-25, 25-22, 25-20)

ITALIA: Malinov 1, Chirichella 11, Bosetti 11, Egonu 21, Danesi 8, Sylla 8. Libero: De Gennaro. Pietrini 9, Orro, Lubian. N.e: Ortolani, Nwakalor, Fahr, Mingardi, Parrocchiale. All. Mazzanti

RUSSIA: Goncharova 12, Zaryazhko 9, Hodunova 1, Voronokova 17, Efimova 5, Startseva. Libero: Talysheva. Romanova, Lyubushkina, Fetisova 1, Malykh 2, Ilchenko 1, Kotikova 1. N.e: Kutiukova, Galkina. All. Pankov

Durata set: 23′, 23′, 27′, 23′.

Italia: 7 a, 13 bs, 11 m, 30 et.

Russia: 3 a, 9 bs, 7 m, 30 et.