Softball, Mondiali 2018: la seconda giornata. Alla Cina il big match con l’Australia, Porto Rico di misura sull’Olanda

Dopo l’esordio consistito nel solo incontro tra Giappone e Italia, la seconda giornata dei Mondiali di softball 2018 è da considerare come il vero e proprio ingresso nel vivo della manifestazione iridata. Si sono giocati undici incontri, due dei quali dall’esito davvero molto tirato.

Il primo di essi è il match più importante della giornata, quello tra Cina e Australia. Hanno vinto le cinesi per 1-0 al termine di un lungo duello sul monte di lancio, spezzato dalla sola abilità di Qi Li nel materializzare il singolo che ha portato a segno Zhang. In precedenza, l’Australia aveva vinto per 7-1 contro il Venezuela, anche se la partita s’è chiusa, di fatto, solo col roboante 5-0 delle aussie nel sesto inning.

L’altro incontro dall’esito incerto fino alla fine è stato quello tra Olanda e Porto Rico: le olandesi, partite molto forte con un 4-0 nei primi due inning, si sono viste rimontare e superare sul 4-5 nei successivi due. Il 5-6 decisivo arriva nel sesto inning, e a nulla serve una parte alta di settimo importante, in materia d’attacco, per le olandesi.

Per il resto, molte sono le partite terminate con ampio scarto: Taiwan ha regolato per 21-0 il Sudafrica (in 4 inning, col quarto finito 13-0), battendo poi con più difficoltà la Nuova Zelanda (7-4); le sudafricane hanno poi rimediato uno 0-10 dalle Filippine. Esordio ok anche per il Canada, che ha piazzato un doppio 7-0 al cospetto di Gran Bretagna e Venezuela. Il Giappone, invece, è andato verso la seconda vittoria senza intoppi: 20-0 al Botswana in una partita finita dopo tre inning.

Hanno debuttato anche gli Stati Uniti, detentori del titolo mondiale, ma hanno sofferto fino al sesto inning per avere davvero ragione del Messico. Nel 5-2 finale, lodevole la prestazione sul monte di lancio per Monica Abbott, autrice di 13 strike out, 3 walk e 3 valide.

Nella giornata di domani si terranno 10 incontri: l’apertura sarà riservata a Italia-Australia (le azzurre giocheranno poi anche contro il Canada), la chiusura allo stellare derby asiatico tra Cina e Giappone.

CLASSIFICHE DEI GIRONI

GIRONE A – 1. Taiwan (1.000, 2-0), 2. USA, Filippine, Porto Rico (1.000, 1-0), 5. Messico, Olanda, Nuova Zelanda (.000, 0-1), 8. Sudafrica (.000, 0-2)

GIRONE B – 1. Canada, Giappone (1.000, 2-0), 3. Cina (1.000, 1-0), 4. Australia (.500, 1-1), 5. Italia, Gran Bretagna, Botswana (.000, 0-1), 8. Botswana (.000, 0-2).

Foto: Pier Colombo