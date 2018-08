Softball, Mondiali 2018: Italia-Canada. Programma, orari e tv

C’è un solo giorno in cui l’Italia, in questi Mondiali di softball 2018, è costretta a giocare un doppio turno: quel giorno è il primo sabato della manifestazione. Poche ore dopo aver condiviso il NASPA Stadium con l’Australia, le azzurre affronteranno un altro ostacolo di grande valore tecnico e difficoltà: il Canada, che ha ospitato l’ultima edizione e sembra pronto a fare pochi sconti alle nazionali avversarie fino alla fase a eliminazione diretta.

Italia-Canada è in programma nella notte di sabato 4 novembre, alle ore 8:30 italiane (al NASPA Stadium saranno le ore 15:30 del pomeriggio). La partita verrà trasmessa in streaming sulla piattaforma www.flosoftball.com, visibile sottoscrivendo un abbonamento al sito stesso. Ci sono due opzioni possibili: la prima prevede 29,99 dollari per un mese, la seconda prevede 12,49 dollari al mese per un anno, per complessivi 149,88 dollari.

Il programma

Sabato 4 agosto

ore 8:30 italiane Italia-Canada













Foto: FIBS / Oldmanagency