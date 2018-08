Softball, Mondiali 2018: la (non) ultima giornata dei gironi. Nel giorno dell’Italia la pioggia costringe a rinviare quattro partite a domani

Doveva essere il giorno in cui tutti i verdetti si sarebbero chiariti, è stato il giorno della pioggia. Giove Pluvio ha deciso di scaricare una certa quantità d’acqua sulla zona del Giappone interessata dai Mondiali di softball, cosicché si sono riuscite a completare solo quattro partite, tutte a Ichihara City.

L’Italia è l’indubbia protagonista della giornata anche in senso assoluto: dopo un’attesa infinita, fatta di un gran numero di peripezie, le azzurre hanno piazzato il 7-0, in 5 inning, che ha regalato loro i playoff per le medaglie a spese delle cinesi, che forse già pregustavano di fare da accompagnatrici di Giappone, Australia e Canada nel girone B.

Solo altre tre partite si sono concluse quest’oggi: nel girone B, a vedere la fine è stata Botswana-Canada, che si è risolta in una specie di massacro sportivo a favore delle canadesi, avanti 0-15 (no, non è tennis) già nel primo inning, prima di chiudere per 0-22 al terzo. Devono ancora giocarsi due incontri dal differente peso: se Venezuela-Gran Bretagna non ha più valenza per il passaggio del turno, Giappone-Australia è chiamata a decidere la prima classificata di questo girone.

Nel girone A, invece, i due incontri che sono terminati sono stati anche quelli più importanti. Nel match che valeva la prima posizione, gli Stati Uniti hanno demolito per 8-1 il Porto Rico, guadagnandosi il diritto di affrontare probabilmente l’Australia; il Messico, invece, ha superato per 4-2 Cina Taipei alias Taiwan. Questo risultato porta il Messico al terzo posto e lascia Taiwan in situazione molto pericolosa: dal momento che l’Olanda l’ha battuta, e le olandesi giocheranno col fanalino di coda chiamato Sudafrica nel primo dei due match rinviati, c’è una grande possibilità che anche nel girone A cambi proprio all’ultimo il proprietario del quarto posto. Ininfluente è invece l’altro match non giocato oggi, Filippine-Nuova Zelanda.

In merito ai match rinviati, però, c’è un problema. Domani il tifone Shanshan dovrebbe passare con la massima intensità sopra tutta la zona di Tokyo: è ragionevole quindi temere che non si riesca ancora a completare il quadro dei playoff per le medaglie, e che dunque si possa dare atto a una lunga serie di sconvolgimenti del fitto calendario della manifestazione iridata.

CLASSIFICHE DEI GIRONI

Girone A – 1. Stati Uniti (1.000, 7-0), 2. Porto Rico (.857, 6-1), 3. Messico (.714, 5-2), 4. Cina Taipei (.429, 3-4), 5. Olanda e Filippine (.333, 2-4), 7. Nuova Zelanda (.167, 1-5), 8. Sudafrica (.000, 0-6)

Girone B – 1. Giappone (1.000, 6-0), 2. Australia (.833, 5-1), 3. Canada (.714, 5-2), 4. Italia (.571, 4-3), 5. Cina (.571, 4-3), 6. Gran Bretagna e Venezuela (.167, 1-5), 8. Botswana (.000, 0-7)

Nel girone A Olanda, Filippine, Nuova Zelanda e Sudafrica hanno una partita in meno. Nel girone B Giappone, Australia, Gran Bretagna e Venezuela hanno anch’essi una partita in meno.













Foto: FIBS / MG Oldmanagency