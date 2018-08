Softball, Mondiali 2018: Italia-Venezuela. Programma, orari e tv

L’Italia affronterà nella mattina di domani, alle ore 8:30, il Venezuela, l’unica nazionale sudamericana presente, nel penultimo incontro dei Mondiali 2018 di softball per quanto concerne il girone B. Ufficialmente presentata come “la nazionale proveniente dall’America del Sud più forte di sempre”, quella del Venezuela è una selezione che non sta esattamente rispecchiando quel proclama, anche se si trova tuttora, al pari dell’Italia, nella lotta per emergere verso la battaglia relativa al quarto posto.

Italia-Venezuela è in programma nella mattina di martedì 7 novembre, alle ore 8:30 italiane (al saranno le ore 15:30 del pomeriggio). La partita verrà trasmessa in streaming sulla piattaforma www.flosoftball.com, visibile sottoscrivendo un abbonamento al sito stesso. Ci sono due opzioni possibili: la prima prevede 29,99 dollari per un mese, la seconda prevede 12,49 dollari al mese per un anno, per complessivi 149,88 dollari.

Il programma

Martedì 7 agosto

ore 8.30 italiane Italia-Venezuela













Foto: FIBS / MG Oldmanagency