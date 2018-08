Softball, Mondiali 2018: Italia-Messico, playoff. Programma, orari e tv

12 anni: tanti ne son passati dall’ultima volta in cui l’Italia era riuscita a entrare nelle prime otto ai Mondiali di softball. Quest’anno le azzurre ce l’hanno fatta vincendo le ultime quattro partite del girone B, tra cui quella decisiva con la Cina. Adesso il cammino proseguirà a Chiba, al ZOZO Marine Stadium, contro il Messico, terzo nel girone A.

Italia-Messico, primo match dei playoff per le medaglie, è in programma nella notte di venerdì 10 agosto, alle ore 3 italiane (al ZOZO Marine Stadium saranno le ore 10 della mattina). La partita verrà trasmessa in streaming sulla piattaforma www.flosoftball.com, visibile sottoscrivendo un abbonamento al sito stesso. Ci sono due opzioni possibili: la prima prevede 29,99 dollari per un mese, la seconda prevede 12,49 dollari al mese per un anno, per complessivi 149,88 dollari.

Il programma

Venerdì 10 agosto

ore 3.00 italiane Italia-Messico













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: FIBS / MG Oldmanagency