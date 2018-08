Softball, Mondiali 2018: Italia-Gran Bretagna. Programma, orari e tv

Partita fondamentale per il cammino dell’Italia ai Mondiali di softball di Chiba (Giappone). Dopo le tre sconfitte nelle prime tre gare, le azzurre sono riuscite a sbloccarsi battendo il Botswana compiendo il primo passo verso l’obiettivo qualificazione, riservata alle prime quattro. Per tenere vive le speranze di passare il turno, però, serve battere la Gran Bretagna, una delle avversarie principali in ottica quarto posto.

Italia-Gran Bretagna è in programma lunedì 6 agosto ad Ichihara alle ore 8.30 italiane (in Giappone saranno le 15.30). La partita sarà visibile in streaming sul canale YouTube della WBSC e sulle piattaforme www.baseballsoftball.tv e www.flosoftball.com.

Il programma

Lunedì 6 agosto

ore 8.30 Zett.A. Ball Park, Ichihara City: Italia – Gran Bretagna













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBS – MG/Oldmanagency