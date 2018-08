Softball, Mondiali 2018: Italia-Giappone. Programma, orari e tv

Prenderanno il via domani i Mondiali di softball di Chiba. Ad aprire le danze sarà l’Italia, che nel primo match affronterà il Giappone padrone di casa. Una sfida difficile, perché le nipponiche sono una delle favorite al successo finale. Le azzurre si presentano alla rassegna iridata con un gruppo giovane ma ambizioso, decise a giocarsi l’accesso alla seconda fase, che sarà garantito a quattro delle otto squadre che formano il gruppo B.

Italia-Giappone è in programma giovedì 2 agosto alle ore 13.00 italiane, quando a Narita, sede dell’incontro, saranno le 20.00. La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma www.flosoftball.com, servizio in abbonamento.

Il programma

Giovedì 2 agosto

ore 13.00 italiane Italia – Giappone













Foto: Pier Colombo