Softball, Mondiali 2018: Italia, col Messico l’inizio dei playoff per le medaglie. Battaglia tra lanciatrici in vista

L’Italia del softball aspettava da 12 anni questo momento: i playoff dei Mondiali. In Giappone, il ritorno è avvenuto, e adesso le azzurre si presentano al cospetto del Messico sull’onda di quattro vittorie consecutive. Spetterà a queste due squadre aprire il programma del ZOZO Marine Stadium alle tre italiane di questa notte (curiosamente, all’Italia è capitato anche di aprire l’intera manifestazione, contro il Giappone).

Il Messico, nel girone A, ha ottenuto cinque vittorie a fronte di due sconfitte, una subita non senza lottare contro gli USA (2-5), l’altra molto più netta contro Porto Rico (0-9). Il tratto comune con l’Italia è quello di aver perso con delle nazionali indubbiamente più forti, ma non c’è soltanto questo: anche il Messico ha tra le proprie fila una lanciatrice di alto livello: Dallas Jade Escobedo Gosch rivaleggia in molte statistiche con la nostra Greta Cecchetti, ed entrambe sono tra le migliori in questa rassegna iridata.

Per parte italiana, proprio dalla gran forma di Greta Cecchetti passa una buona fetta delle possibilità azzurre di provare a sognare ancora, di allungare ancora di un giorno la permanenza in Giappone. Nelle ultime partite, inoltre, si è vista tutta la crescente pericolosità di Erika Piancastelli in attacco (basti citare il fuoricampo che ha portato i primi due punti contro la Cina, prima del dilagare delle azzurre). Sarebbe però sbagliato, una volta di più, dimenticare tutte le altre ragazze: stiamo parlando di un gruppo che ha saputo gestire due sconfitte di misura, ma che potevano essere mazzate per il morale di tutte, quelle con Australia e Canada. Lo stesso gruppo che, poi, ha difeso con i denti il risicato vantaggio contro la Gran Bretagna, forse il vero viatico verso quella che è poi stata la giornata complicatissima eppur vincente contro la Cina.

L’appuntamento, dunque, è fissato e ribadito per le ore 3 di notte al ZOZO Marine Stadium della Prefettura di Chiba. C’è un’Italia che vuole continuare a dare soddisfazioni.













Foto: FIBS / MG Oldmanagency