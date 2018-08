Softball, Mondiali 2018: Italia-Cina. Programma, orari e tv

Notte decisiva per l’Italia ai Mondiali di softball: alle ore 3 italiane (10 della mattina in Giappone), le azzurre affronteranno la Cina nell’ultimo incontro del girone B. Si tratta della partita decisiva ai fini del passaggio del turno: chi vincerà, infatti, si troverà con la possibilità di lottare per le posizioni che contano. La Cina, pur avendo superato l’Australia, non ha conseguito altri risultati positivi contro Canada e Giappone, e si appresta perciò a vivere (anche) un po’ di cabala: l’8 è il numero fortunato per eccellenza in terra cinese, e questa sarà la notte dell’8/8.

Italia-Cina è in programma nella notte di mercoledì 8 agosto, alle ore 3 italiane (all’Akitsu Stadium saranno le ore 10 della mattina). La partita verrà trasmessa in streaming sulla piattaforma www.flosoftball.com, visibile sottoscrivendo un abbonamento al sito stesso. Ci sono due opzioni possibili: la prima prevede 29,99 dollari per un mese, la seconda prevede 12,49 dollari al mese per un anno, per complessivi 149,88 dollari.

Il programma

Mercoledì 8 agosto

ore 3.00 italiane Italia-Cina













Foto: FIBS / MG Oldmanagency