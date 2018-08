Softball, Mondiali 2018: il tabellone dei quarti di finale. Programma, orari e tv. C’è l’Italia!

I Mondiali di softball 2018 stanno per avviarsi ai tre giorni in cui un nuovo nome si iscriverà nell’albo d’oro della manifestazione. Dal 10 al 12 agosto, infatti, nella Prefettura di Chiba si svolgeranno i playoff per le medaglie, nei quali, dopo 12 anni, torniamo a trovare l’Italia, qualificatasi dopo aver battuto la Cina nell’ultimo suo impegno nei gironi.

Il tabellone dei playoff non è ancora completo perché alcuni match sono stati rinviati a domani, 9 agosto, a causa di una gran quantità di pioggia scesa sui dintorni di Tokyo. Di seguito la composizione degli incontri che porteranno a giocarsi le medaglie (gli orari sono quelli italiani; tra parentesi indichiamo i codici degli incontri così come riportati sul programma disponibile sul sito ufficiale dei Mondiali):

GIOVEDI’ 10 AGOSTO

Ore 3.00 Italia-Messico (C1)

Ore 5.30 Canada-Cina Taipei o Olanda (C2)

Ore 8.30 USA-Giappone o Australia (C3)

Ore 12.00 Giappone o Australia-Porto Rico (C4)

VENERDI’ 11 AGOSTO

Ore 2.30 Perdente C3-Vincente C1 (C5)

Ore 5.00 Perdente C4-Vincente C2 (C6)

Ore 8.30 Vincente C5-Vincente C6 (C7)

Ore 12.00 Vincente C3-Vincente C4 (C8)

GIOVEDI’ 12 AGOSTO

Ore 7 Perdente C8-Vincente C7 (C9) – chi perde è medaglia di bronzo

Ore 12 Vincente C8-Vincente C9 (C10) – Finale

In genere, le partite dei Mondiali sono disponibili in diretta sul canale YouTube della WSBC; quelle dell’Italia, tuttavia, vengono rese indisponibili sul territorio nostrano. Per ovviare al problema, si può andare sulla piattaforma www.flosoftball.com, visibile sottoscrivendo un abbonamento al sito stesso. Ci sono due opzioni possibili: la prima prevede un pagamento di 29,99 dollari per un mese, la seconda prevede di pagare 12,49 dollari al mese per un anno, per complessivi 149,88 dollari.