Softball, Mondiali 2018. Enrico Obletter: “L’Italia ha cuore, ci abbiamo creduto: siamo tra le migliori 8! E ora…”

L’Italia ha confezionato una vera e propria impresa ai Mondiali di softball sconfiggendo la Cina e qualificandosi così ai playoff della rassegna iridata. Le azzurre non vogliono smettere di sognare e cercheranno di fare ancora più strada nella competizione. La nostra Nazionale può festeggiare dopo la bellissima vittoria odierna contro le asiatiche, ottenuta mettendo in mostra un gioco spumeggiante che oggi ci ha regalato un posto tra le magnifiche otto del Pianeta.

A raccontare l’incredibile trionfo odierno è il CT Enrico Obletter che ha analizzato il risultato acquisito esaltando una squadra che non ha davvero mai mollato e che ha sempre creduto di poter raggiungere l’obiettivo: “Questa vittoria ha un valore enorme perché premia il lavoro del gruppo. Non saremo una squadra di fuoriclasse ma abbiamo grande cuore, ci abbiamo sempre creduto. La partita che ci ha fatto credere di potercela fare è stata quella strasudata con la Gran Bretagna dove non riuscivamo a battere però sono emersi un grande monte di lancio, grande difesa e pian piano è arrivata la fiducia. La squadra ha strameritato, non era facile dare una manifesta alla Cina, ci voleva una grande squadra. Noi avevamo grandi chance, eravamo motivati, siamo un grande gruppo e quando è così non ci sono limiti. Oggi abbiamo fatto un grande gioco di softball, il fuoricampo ha spianato la strada ma davvero abbiamo giocato bene, è un’impresa. Questo era il nostro obiettivo e non dimentichiamoci che abbiamo battuto una squadra che ha speso milioni di dollari in preparazione. Ora io credo che giocando in questa maniera possiamo toglierci delle soddisfazioni, dobbiamo puntare su questo approccio“.













Foto:FIBS MG-Oldmanagency