Softball, Mondiali 2018: debutto complicato per l’Italia contro il Giappone. Provarci è la parola d’ordine

Domani è il gran giorno del debutto dell’Italia ai Mondiali di softball di Chiba. Il primo avversario sarà il Giappone padrone di casa nel match che inaugurerà l’intera competizione.

È una sfida difficile, quasi impossibile per le azzurre, inutile girarci intorno. Le nipponiche sono tra le favorite alla vittoria finale, protagoniste di livello assoluto della scena mondiale. Ma l’Italia ha il compito di provarci. Il manager Enrico Obletter è stato chiaro: il Giappone è nettamente superiore ma le azzurre hanno il dovere di scendere in campo pensando di vincere, partita dopo partita.

La Nazionale si presenta al Mondiale forte di un gruppo giovane ma ambizioso. Il ciclo è cominciato lo scorso anno, con la nomina di Obletter, che ha dato ampio spazio ai talenti che la scuola italiana produce costantemente. Responsabilizzando le più giovani e dandogli da subito lo spazio che meritano. Non solo per farle crescere con l’obiettivo di portare questa squadra a Tokyo 2020, ma anche per contribuire a sviluppare l’intero movimento.

Questa crescita passa dunque per i Mondiali, che sanno molto di test. Un test di maturità, una prova per misurare ambizioni e stato del gruppo azzurro a metà del biennio olimpico. La rassegna iridata qualificherà soltanto la vincitrice ai Giochi, per cui l’obiettivo più realistico per l’Italia è il torneo di qualificazione del prossimo anno, dove l’avversaria principale sarà l’Olanda, campione d’Europa in carica proprio a scapito delle azzurre. Per arrivare pronti a quell’appuntamento, quindi, quale modo migliore per mettersi alla prova se non i Mondiali?

Contro il Giappone non sarà un inizio ideale ma forse sarà il modo giusto per far sì che le ragazze entrino subito nella competizione con la mentalità giusta. L’Italia ha l’obiettivo di entrare tra le prime quattro del suo raggruppamento e qualificarsi così ai playoff e realisticamente non sono le nipponiche il primo avversario, già proiettare, almeno nelle previsioni, verso il primo posto. Ma provarci è la parola d’ordine, prendendo quanto di buono verrà.













Foto: Pier Colombo