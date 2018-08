Basket, Europei U18 2018: l’Italia si arrende alla Russia. Azzurri eliminati agli ottavi

È durata poco l’avventura dell’Italia agli Europei di basket Under 18. Dopo il terzo posto nel girone, non eliminatorio, gli azzurri sono stati eliminati agli ottavi di finale dalla Russia, che ha vinto per 79-66 al termine di una partita a senso unico. La Nazionale di Andrea Capobianco ha provato a lottare, ma alla lunga ha dovuto arrendersi alla maggiore qualità degli avversari.

Non c’è stata storia, come detto, nonostante la volontà dell’Italia. Gli azzurri sono riusciti a rimanere a contatto nel primo quarto, con energia e soprattutto con i punti di Federico Miaschi, alla fine miglior realizzatore con 29 punti (8/15 da due, 1/6 da tre), e Mattia Palumbo (13 con 8 rimbalzi). Alla lunga non sono bastati, perché nei pressi della prima sirena la Russia ha accelerato senza più voltarsi indietro, scavando lentamente ma costantemente il solco (avanti in tutti i parziali).

Un dato è inequivocabile e fotografa perfettamente la differenza qualitativa delle due squadre: l’Italia ha avuto 11 punti dalla panchina, la Russia 46, con ben tre uomini in doppia cifra (Anton Kvitkovskikh con 11 punti, Nikita Mikhailovskii con 17 e 9 rimbalzi e Aleksandr Shcherbenev con 16), oltre a Aleksandr Ershov, autore di 17 punti partendo in quintetto. Troppo ripida da scalare una montagna del genere.













Foto: FIBA.com