Softball, Mondiali 2018: completati i gironi e delineato il quadro del primo giorno di playoff, c’è Italia-Messico

Si sono giocate oggi le quattro partite dei Mondiali di softball 2018 che non si erano potute disputare ieri causa pioggia. Con questi incontri, sono stati completati i gironi eliminatori ed emessi tutti i verdetti, ma soprattutto si è anche delineata con precisione la prima giornata dei playoff che porteranno alle medaglie.

Nel girone A, la vittoria dell’Olanda per 11-1 sul Sudafrica ha deciso il passaggio del turno delle olandesi a spese di Cina Taipei alias Taiwan, perché a parità di posizione (la quarta) a condannare le asiatiche è la sconfitta per 5-6 nello scontro diretto. Si è disputata anche l’ininfluente partita tra Filippine e Nuova Zelanda, con le oceaniche vittoriose per 0-2.

Nel girone B, invece, la partita più significativa è stata quella tra Giappone e Australia, che valeva il primo posto nel girone. Hanno vinto le padrone di casa per 8-1: questo risultato è a loro utile perché si sono così assicurate il primato nel girone, mentre l’Australia, pur terminando con le stesse cinque vittorie del Canada, prevale a causa del successo nello scontro diretto. L’incontro tra Gran Bretagna e Venezuela, ormai non più significativo per la qualificazione, ha visto prevalere le britanniche per 5-2.

Sono così completi gli accoppiamenti del primo giorno di playoff, ieri rimasti monchi a causa della furia di Giove Pluvio. Si comincerà con Italia-Messico alle 3 di notte, poi si proseguirà con Olanda-Canada alle 5:30, con Australia-USA alle 8:30 e con Porto Rico-Giappone alle 12 (gli orari sono tutti italiani).

CLASSIFICHE DEI GIRONI (in corsivo le qualificate ai playoff)

Girone A – 1. USA (1.000, 7-0), 2. Porto Rico (.857, 6-1), 3. Messico (.714, 5-2), 4. Olanda (.429, 3-4), 5. Cina Taipei (.429, 3-4), 6. Nuova Zelanda (.286, 2-5), 7. Filippine (.286, 2-5), 8. Sudafrica (.000, 0-7)

Girone B – 1. Giappone (1.000, 7-0), 2. Australia (.714, 5-2), 3. Canada (.714, 5-2), 4. Italia (.571, 4-3), 5. Cina (.571, 4-3), 6. Gran Bretagna (.286, 2-5), 7. Venezuela (.143, 1-6), 8. Botswana (.000, 0-7)













Foto: FIBS / MG Oldmanagency