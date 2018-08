Softball, European Premiere Cup 2018: Forlì batte Bussolengo nello scontro diretto. Domani l’ultima giornata

La European Premiere Cup entra sempre di più nel vivo. Oggi è stata la serata dello scontro diretto tra le due squadre italiane impegnate, Forlì e Bussolengo. Partita tirata ed equilibrata, come da copione, terminata per 1-0 per la Poderi Dal Nespoli padrona di casa. Un punto segnato da Elisa Grifagno alla quarta ripresa, ovvero quando è stata messa a segno la prima valida dell’incontro. Per il resto, infatti, le pitcher Hoover e Hyland sono state perfette. Tre sono state le valide di Forlì (la terza nel sesto inning), due sole per Bussolengo, negli ultimi due inning.

Per lo Specchiasol quello serale è stato il secondo impegno di giornata. Nel pomeriggio, infatti, Bussolengo aveva mantenuto l’imbattibilità superando per 10-3 alla sesta ripresa le francesi di Les Comanches.

Quella con Forlì è stata dunque la prima sconfitta per Bussolengo, che ha già terminato il girone eliminatorio con sette vittorie e una sconfitta. Domani, quindi, la Poderi Dal Nespoli e l’Olympia Haarlem avranno l’opportunità di agganciare lo Specchiasol in cima alla classifica, per ambire alle prime due posizioni che danno accesso alla semifinale che si giocherà in serata (le prime quattro giocheranno secondo il page system).













Foto: FIBS / K73-Oldmanagency