Softball, European Cup Winners Cup 2018: Bollate conquista il suo primo trofeo in Europa! Haarlem superata in finale sotto il diluvio

Prima di quest’anno, Bollate non era mai riuscita a vincere la Coppa delle Coppe nelle sue precedenti (e rare) partecipazioni. C’è sempre una prima volta, però: la formazione lombarda ha battuto sia le Sparks Haarlem che il diluvio, con la pioggia che ha idealmente bagnato questo successo.

La partita ha una grande protagonista: Greta Cecchetti. Ormai proiettata su una chiara dimensione internazionale, la lanciatrice non lascia praticamente scampo alle avversarie, distribuendo 11 strikeouts in giro per i sette inning disputati. Le cose, però, si decidono al sesto di essi: nella parte bassa, Jaime Juarez spinge a casa Fama per mezzo di un singolo. Resta quello l’unico punto della finale, diventa questa la prima volta in cui Bollate vince una competizione europea nella sua storia.

Detto delle Sparks, il terzo posto è andato alle ceche dello Jourds di Praga, sconfitte per 4-1 da Haarlem nella semifinale di recupero. Le finali per le posizioni di rincalzo, a causa della pioggia caduta su Capelle a.d. IJsell, non hanno invece avuto luogo.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: FIBS / K73-Oldmanagency