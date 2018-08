Softball, European Premiere Cup 2018: Bussolengo è Campione d’Europa! Battuto lo Zraloci Ledenice. Terzo posto per Forlì

Il campionato non bastava più: Bussolengo voleva l’Europa. L’ha trovata, l’ha guardata in faccia, l’ha conquistata. La formazione veneta è Campione d’Europa, dopo aver battuto in finale le ceche dello Zraloci Ledenice per 3-0, bissando così il trionfo in Premiere Cup del 2017.

Lo Zraloci era arrivato in finale eliminando, in una partita ad alta tensione, le padrone di casa di Forlì: il 3-4 finale è stato frutto di un doppio di Petmecky che ha freddato le emiliane proprio quando sembravano avere in mano la possibilità di prendersi la rivincita con Bussolengo. In finale, però, c’è stata poca storia: Morgan Melloh ha dato una marcia in più alle sue compagne tirando fuori 10 strikeouts nei sette inning giocati e subendo un solo singolo. In attacco, è stata Myers a far cambiare marcia a Bussolengo: suo il 3 su 3 in fase di battuta, suo uno dei tre punti che hanno concorso a scrivere il risultato finale (gli altri sono di Longhi e Bartolomai). Per le venete, quella in corso è una vera e propria dinastia: si contano tre titoli negli ultimi quattro anni, una prova di forza che ricorda tanto i domini di Macerata, HCAW e prima ancora Terrasvogels.

La classifica finale vede dunque per la nona volta due compagini italiane sul podio della principale coppa europea di softball: Bussolengo prima, Forlì terza. Curiosamente, questa è anche la quinta volta in cui sul podio non c’è alcuna formazione olandese.













Credits: FIBS