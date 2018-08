Softball, European Cup 2018: primo successo per La Loggia, che però finisce nel girone in cui non si lotta per il trofeo

Primo successo per La Loggia nella European Cup 2018 organizzata in casa propria. Le piemontesi hanno avuto ragione con lo scarto minimo (1-0) delle polacche Hrabiny Wroclaw. Si è conclusa oggi la prima fase del torneo: le squadre sono state redistribuite su due ulteriori gironi, e La Loggia, per effetto dei suoi risultati, è capitata in quello che non prevede l’accesso alla lotta per il titolo europeo. Assieme a La Loggia ci sono proprio Wroclaw e le spagnole del Fenix Valencia.

Il successo della bandiera di La Loggia è arrivato con un singolo di Boero nel secondo inning, che ha portato Corazza in seconda base e soprattutto Verduci a mettere a segno il punto dell’1-0. Da quel momento, è stata eccellente la prova di Gambaudo prima e Turazzi poi sulla pedana di lancio, con una sola valida concessa nei cinque inning rimanenti.

Per La Loggia, il programma prevede ora quattro ulteriori confronti, due con Wroclaw e due con Valencia, per chiudere bene il torneo di casa.













Foto: FIBS / Cristiano Gatti-Oldmanagency