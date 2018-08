Skateboard, Vans Park Series 2018: Zion Wright domina ad Huntington Beach! Pedro Barros e Jagger Eaton sul podio

Zion Wright è il re di Huntington Beach (USA), dove è andata in scena la terza tappa dei Vans Park Series 2018. Il giovane atleta statunitense ha suggellato la sua giornata perfetta con una vittoria sensazionale, frutto di acrobazie da skater di razza al cospetto di autentici fenomeni della disciplina.

Dopo un turno preliminare discreto, Wright ha dominato le semifinali e ha domato anche la tensione di una finale ricca di atleti di talento, ottenendo 90.50 punti e lasciandosi dietro il brasiliano Pedro Barros, che alla vigilia era indicato tra i favoriti e che con i suoi 87.50 punti non è riuscito ad ergersi in vetta e a scalzare lo scatenato skater statunitense.

A completare il podio ci ha pensato un altro atleta made in Usa, Jagger Eaton, che ha sfiorato persino la seconda piazza con una prestazione che gli è valsa 87.13 punti. Decisamente più distante, invece, l’altro statunitense Cory Juneau, che ha totalizzato 85.13 punti e ha chiuso al quarto posto davanti al connazionale Heimana Reynolds (84.43 punti) e allo svedese Oskar Rozenberg Hallberg (83.33 punti).

Al settimo posto si è piazzato il brasiliano Luiz Francisco con 82.97 punti, mentre l’australiano Jack Fardell non è andato oltre 80.30 punti, chiudendo ottavo e ultimo di una finale altamente competitiva, che ha visto l’esclusione di atleti del calibro di Alex Sorgente e Murilo Peres, le cui prestazioni in semifinale non sono state sufficienti per garantirsi il pass per l’ultimo atto. L

a tappa di Huntington Beach, inoltre, è stata contraddistinta anche dall’assenza dello statunitense Tom Schaar e dell’italiano Ivan Federico, che torneranno protagonisti il 7 e l’8 settembre a Malmoe nella quarta e penultima tappa della competizione.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook Zion Wright