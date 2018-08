Serie A 2018-2019, risultati prima giornata e classifica: crollo Inter col Sassuolo, vincono le altre big, ok SPAL e Cagliari

Serata con quattro partite valide per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Oltre alla sconfitta dell’Inter sul campo del Sassuolo (decide Berardi su calcio di rigore), si sono materializzate due vittorie e un pareggio.

L’Empoli ha sconfitto il Cagliari per 2-0: al 14′ Krunic insacca il cross deviato di Zajc, al 52′ il gol di Caputo che concretizza ancora l’invito di Zajc. La SPAL ha vinto il derby col Bologna per 1-0 grazie alla rete di Kurtic: al 71′ lo sloveno si è accentrato sulla trequarti e ha spedito verso la porta un missile dai 25 metri. Pareggio per 2-2 tra Parma e Udinese: Inglese e Barillà portano in vantaggio gli emiliani ma i friulani non mollano e impattano grazie al rigore di De Paul e alla rete di Fofana tra 65′ e 69′.

SERIE A 2018-2019, RISULTATI PRIMA GIORNATA:

Chievo-Juventus 2-3

Lazio-Napoli 1-2

Torino-Roma 0-1

Bologna-SPAL 0-1

Empoli-Cagliari 2-0

Parma-Udinese 2-2

Sassuolo-Inter 1-0

Atalanta-Frosinone 20 agosto, ore 20.30

Sampdoria-Fiorentina 19 settembre, ore 20.30

Milan-Genoa 31 ottobre, ore 20.30













Foto: Gianfranco Carozza