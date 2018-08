Sassuolo-Inter 1-0, Serie A 2018-2019: shock nerazzurro, che crollo! Berardi e Boateng trascinano i neroverdi

Esordio shock per l’Inter, sconfitta dal Sassuolo per 1-0 nel match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri volevano subito dare una prova di forza e legittimare la loro candidatura allo scudetto e invece sono crollati a Reggio Emilia contro la coriacea compagine di De Zerbi che ha disputato una partita di assoluto spessore tecnico. I ragazzi di Spalletti non sono mai riusciti a fare gioco, risultando confusi e con poche idee, incapaci di organizzare una manovra continua e convincente per riuscire a superare l’ottima difesa dei padroni di casa.

A decidere l’incontro è stato il calcio di rigore trasformato da Domenico Berardi al 27′ dopo un fallo ingenuo di Miranda che si è preso anche un cartellino giallo. L’attaccante ha dettato legge con grande personalità e sembra essere tornato quello dei giorni migliori, ottima prestazione anche di Boateng tornato in Italia, si scopre tra i grandi il difensore centrale Magnani, foga incredibile di Duncan. L’Inter ha dovuto fare a meno di Nainggolan e Skriniar, Politano e Martinez hanno deluso: Lautaro ha toccato pochi palloni e non è riuscito a fare reparto con uno scialbo Icardi. Bocciatissimo Dalbert sulla fascia sostituito a inizio secondo tempo da Perisic che ha dato qualcosa in più alla manovra, non male l’esordio di Keita entrato nel finale.

Le occasioni da gol sono state davvero molto poche. Già detto del rigore, il Sassuolo ha tirato poco in porta ma ha sempre tenuto in mano il pallino del gioco. L’Inter si è fatta vedere soltanto a sprazzi anche se al 90′ ha avuto l’occasione per pareggiare con un colpo di testa di Vecino ben parato da Consigli.













