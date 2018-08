Calendario Coppa Davis 2019: date e programma. Dal turno preliminare alle finali

La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i quarti di finale.

Prima degli atti conclusivi, che si disputeranno o a Madrid (Spagna) o a Lille (Francia), si giocherà però un turno preliminare a febbraio a cui parteciperanno 24 Nazionali e dove verranno messi in palio 12 pass per le Finali: solo in questo caso si seguirà il regolamento attualmente in vigore. Lo spettacolo non mancherà ma la tradizione è stata abbandonata, l’essenza di una delle competizioni sportive più vecchie del mondo è stata snaturata e spetterà ai tennisti assicurare grandi emozioni concentrate in una settimana come in un qualsiasi torneo ATP.

Di seguito il calendario completo della Coppa Davis 2019 con tutte le date e il programma completo dal turno preliminare alle finali. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis che renderà il tutto visibile anche in diretta streaming tramite il proprio sito internet.

FEBBRAIO 2019 (date esatte da definire)

Turno preliminare

18-24 NOVEMBRE 2019

Fase finale

18-21 novembre, fase a gironi

22 novembre, quarti di finale

23 novembre, semifinali

24 novembre, Finale Coppa Davis 2019













Foto: Christian Bertrand Shutterstock.com