Sebastian Vettel, GP Italia 2018: “La macchina è ok, ma può ancora migliorare”

Sebastian Vettel si presenta decisamente sorridente al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia di Formula Uno 2018. Il tedesco ha fatto segnare il miglior tempo della giornata e ha dimostrato di avere a disposizione una vettura eccellente in ogni settore e situazione. C’è grande fiducia, ma anche dell’altro, come conferma ai microfoni di Sky Sport. “Oggi è stata una giornata nella quale abbiamo visto un po’ di tutto. Questa mattina abbiamo potuto girare poco per colpa della pioggia e, soprattutto, per un piccolo problema alla mia vettura. Nel pomeriggio le cose sono andate meglio. Dopo la bandiera rossa siamo scesi in pista con regolarità e penso di avere trovato un buon bilanciamento della mia vettura. Devo dire, però, che non siamo ancora perfetti, per cui domani potremo crescere ancora. Avremo a disposizione tanto tempo per migliorare gli ultimi dettagli su una macchina che funziona”.

Giornata decisamente positiva, ma con due piccoli nei. “Nella prima sessione di prove libere ho avuto questo guaio al cambio e non ho potuto girare come avrei voluto, anche se l’asfalto era bagnato. Fondamentale, poi, verificare l’andamento della vettura e, per fortuna, era tutto ok. Nel pomeriggio ho lavorato nel migliore dei modi, commettendo un errore alla Parabolica. Sono finito nella ghiaia e ho rischiato di rovinare la macchina, peccato, avevo esagerato un po’, ma niente di grave”.

Kimi Raikkonen è fiducioso e pronto a vincere. Sebastian Vettel non è da meno. “Kimi è carico e mi sembra in ottima forma anche in questo weekend. La macchina va davvero bene e spero che lo confermeremo anche nei prossimi giorni, poi vedremo chi riuscirà a vincere”.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI