F1, GP Italia Monza 2018: Ferrari davanti a tutti nelle FP2, Vettel precede Raikkonen. Hamilton a 3 decimi

Sebastian Vettel (Ferrari) ha chiuso in testa una seconda sessione di prove libere del GP d’Italia 2018 disputata integralmente su pista asciutta. La Ferrari ha mostrato il suo potenziale portando i suoi due piloti in vetta alla classifica dei tempi davanti alle Mercedes ed alle Red Bull nella simulazione del giro di qualifica con gomma Super Soft. Il tedesco della Rossa si è dimostrato veloce ed a proprio agio sin dal primo run con la SF71H, stampando un 1:21.105 che gli ha permesso di rifilare 270 millesimi al compagno di squadra Kimi Raikkonen e 287 al leader del Mondiale Lewis Hamilton. Più attardato Valtteri Bottas (Mercedes), quarto a quasi sette decimi di ritardo da Vettel ed incapace di tenere il ritmo del ‘capitano’ Hamilton.

La sessione è stata interrotta per una ventina di minuti a causa del pauroso incidente di Marcus Ericsson (Alfa Romeo-Sauber) in fondo al rettilineo principale, con il sistema DRS della vettura che non si è chiuso ed ha provocato lo scarto improvviso della macchina contro le barriere. In seguito anche l’altra Sauber guidata da Charles Leclerc ha accusato un problema con il sistema di chiusura del DRS ed è stato riportato ai box per sicurezza. Se nella simulazione di qualifica la Ferrari ha mostrato un potenziale maggiore rispetto a Mercedes, nella simulazione del passo gara ha regnato l’equilibrio soprattutto tra Hamilton, Vettel e Raikkonen. I primi tre del Mondiale si sono sfidati sul filo dei centesimi nell’ultimo run in cui hanno provato la macchina con il carico di benzina che utilizzeranno in gara. Sebastian Vettel si è reso protagonista di un’escursione di pista alla Parabolica in cui ha perso il controllo del mezzo ed ha toccato lievemente le barriere con l’ala posteriore. Il pilota della Rossa è riuscito comunque a ripartire senza grossi danni ed ha riportato la macchina al box.

Alle spalle dei due top team si è inserita la Red Bull con Max Verstappen (5° con 1″ di ritardo) e Daniel Ricciardo (6° ad 1.1″ dal leader), mentre la Force India conferma l’ottimo stato di forma evidenziato in Belgio e piazza le proprie vetture in settima ed ottava piazza. Charles Leclerc (Alfa-Sauber) e Nico Hulkenberg (Renault) chiudono la top10 a quasi due secondi di distacco dal tempo di Vettel.













CLASSIFICA TEMPI FP2 GP ITALIA 2018

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 05 S. Vettel Ferrari 1’21″105 2 07 K. Raikkonen Ferrari 1’21″375 3 44 L. Hamilton Mercedes 1’21″392 4 77 V. Bottas Mercedes 1’21″803 5 33 M. Verstappen Red Bull 1’22″154 6 03 D. Ricciardo Red Bull 1’22″296 7 31 E. Ocon Force India 1’22″930 8 11 S. Perez Force India 1’22″942 9 16 C. Leclerc Sauber 1’22″965 10 27 N. Hulkenberg Renault 1’23″063 11 08 R. Grosjean Haas 1’23″077 12 55 C. Sainz Renault 1’23″193 13 20 K. Magnussen Haas 1’23″233 14 10 P. Gasly Toro Rosso 1’23″402 15 35 S. Sirotkin Williams 1’23″514 16 28 B. Hartley Toro Rosso 1’23″531 17 18 L. Stroll Williams 1’23″566 18 14 F. Alonso McLaren 1’23″741

