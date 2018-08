Kimi Raikkonen, GP Italia 2018: “Giornata positiva, domenica punto alla vittoria”

Kimi Raikkonen è decisamente soddisfatto al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Il finlandese, infatti, ha fatto segnare la seconda migliore prestazione di questo venerdì, fermandosi ad appena due decimi dal compagno Sebastian Vettel e tenendo a bada le due Mercedes. Come se non bastasse, “Ice Man”, sul quale si annidano numerose voci sul futuro, che lo vedono tra conferma alla Ferrari, sbarco alla Haas, e ritorno in McLaren, ha inanellato una simulazione di passo gara veramente incoraggiante, con tempi eccezionali fatti segnare senza grande sforzo.

Com’è ben noto, il classe 1979 è sempre di poche parole, ma conferma di essere davvero carico in occasione del fine settimana brianzolo. “La giornata è stata positiva – spiega ai microfoni di Sky Sport – anche se ha vissuto diversi stop. Nella prima sessione l’asfalto bagnato ha condizionato parecchio i lavori, non consentendoci di girare come avremmo voluto. Nonostante tutto ho concluso con il secondo tempo, trovando un buon feeling tra la mia vettura e le gomme Intermedie. Nel pomeriggio, poi, abbiamo perso 20 minuti per la bandiera rossa esposta dopo l’incidente di Marcus Ericsson. Quando siamo potuti scendere in pista abbiamo lavorato bene ed i tempi lo hanno confermato”.

A Monza Kimi Raikkonen non ha mai vinto e attende un successo dal Mondiale 2013, quando correva con la Lotus (con la Ferrari non vince da Spa 2009). Sarà la volta buona? “Sono fiducioso e ho una grande macchina a disposizione. Ce la metterò tutta per vincere, davanti a questo pubblico così numeroso e caldo”.

