Sci alpino, infortunio per Federica Brignone: problemi al ginocchio sinistro per l’azzurra

Infortunio per Federica Brignone, che complica la preparazione dell’azzurra verso la prossima stagione agonistica dello sci alpino: l’azzurra, secondo quanto comunicato dalla FISI, è caduta durante un allenamento in Svizzera riportando uno stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro ed una forte contusione ossea.

Prima contromisura l’applicazione di un tutore, che la sciatrice classe 1990 dovrà portare per due settimane, periodo che per lei dovrà essere di assoluto riposo. Il 31 agosto la nazionale italiana partirà alla volta del Sudamerica per completare la preparazione, come fatto sempre negli ultimi anni.

Nel momento in cui l’azzurra toglierà il tutore, verrà valutata la possibilità di una sua partenza assieme al resto del contingente azzurro. Ricordiamo che alle ultime Olimpiadi Invernali Federica Brignone ha conquistato la medaglia di bronzo nello slalom gigante ed è giunta sesta nel supergigante ed ottava nella combinata alpina, mentre si è ritirata nella discesa libera.













Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com

