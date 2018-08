Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019: le date e il programma di tutte le gare dell’inverno

La Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino (maschile e femminile) scatterà nel weekend del 27-28 ottobre a Solden. Come da tradizione sarà il ghiacciaio austriaco a ospitare il primo appuntamento della stagione invernale che si concluderà poi con le Finali in programma a Soldeu (Andorra) dal 13 al 17 marzo. Ci aspettano cinque mesi di grandi spettacolo con i più grandi campioni della neve che si daranno battaglia per la conquista delle ambite Sfere di Cristallo.

Si gareggerà nelle consuete quattro specialità (gigante, supergigante, slalom speciale, discesa libera) ma non mancheranno dei paralleli (tre per sesso) e delle combinate (due per sesso). Tanti appuntamenti anche in Italia: per gli uomini ben sette gare nella seconda parte di dicembre tra Val Gardena (superG e discesa), Alta Badia (gigante e parallelo), Madonna di Campiglio (slalom notturno del 22 dicembre) e Bormio (discesa e superG subito dopo Natale); per le donne, invece, gigante di Plan de Corones il 15 gennaio seguito dal consueto appuntamento di Cortina d’Ampezzo nel weekend del 19-20 gennaio con due prove veloci.

Di seguito il calendario completo della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino con le date e le località di tutte le gare. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO MASCHILE 2018-2019:

28/10/18: Solden (Aut) – GS

18/11/18: Levi (Aut) – SL

24/11/18: Lake Louise (Can) – DH

25/11/18: Lake Louise (Can) – SG

30/11/18: Beaver Creek (Usa) – SG

01/12/18: Beaver Creek (Usa) – DH

02/12/18: Beaver Creek (Usa) – GS

08/12/18: Val d’Isère (Fra) – GS

09/12/18: Val d’Isère (Fra) SL

14/12/18: Val Gardena (Ita) – SG

15/12/18: Val Gardena (Ita) – DH

16/12/18: Alta Badia (Ita) – GS

17/12/18: Alta Badia (Ita) – GS parallelo

22/12/18: Madonna di Campiglio (Ita) – SL

28/12/18: Bormio (Ita) – DH

29/12/18: Bormio (Ita) – SG

01/01/19: City Event Oslo (Nor) – SL parallelo

06/01/19: Zagabria (Cro) – SL

12/01/19: Adelboden (Svi) – GS

13/01/19: Adelboden (Svi) – SL

18/01/19: Wengen (Svi) – AC (DH+SL)

19/01/19: Wengen (Svi) – DH

20/01/19: Wengen (Svi) – SL

25/01/19: Kitzbuehel (Aut) – SG

26/01/19: Kitzbuehel (Aut) – DH

27/01/19: Kitzbuehel (Aut) – SL

29/01/19: Schladming (Aut) – SL

02/02/19: Garmisch-Partenkirchen (Ger) – DH

03/02/19: Garmisch-Partenkirchen (Ger) – GS

19/02/19: City Event Stoccolma (Sve) – SL parallelo

22/02/19: Bansko (Bul) – AC (SG+SL)

23/02/19: Bansko (Bul) – SG

24/02/19: Bansko (Bul) GS

02/03/19: Kvitfjell (Nor) – DH

03/03/19: Kvitfjell (Nor) – SG

09/03/19: Kranjska Gora (Slo) – GS

10/03/19: Kranjska Gora (Slo) – GS

13/03/19: Soldeu (And) – DH

14/03/19: Soldeu (And) – SG

15/03/19: Soldeu (And) – Team event

16/03/19: Soldeu (And) – GS

17/03/19: Soldeu (And) – SL

CALENDARIO COPPA DEL MONDO FEMMINILE 2018-2019:

27/10/18: Solden (Aut) – GS

17/11/18: Levi (Fin) – SL

24/11/18: Killington (Usa) – GS

25/11/18: Killington (Usa) – SL

30/11/18: Lake Louise (Can) – DH

01/12/18: Lake Louise (Can) – DH

02/12/18: Lake Louise (Can) – SG

08/12/18: St. Moritz (Svi) – SG

09/12/18: St. Moritz (Svi) – SL parallelo

14/12/18: Val d’Isère (Fra) – AC (DH+SL)

15/12/18: Val d’Isère (Fra) – DH

16/12/18: Val d’Isère (Fra) – SG

21/12/18: Courchevel (Fra) – GS

22/12/18: Courchevel (Fra) – SL

28/12/18: Semmering (Aut) – GS

29/12/18: Semmering (Aut) – SL

01/01/19: City Event Oslo (Nor) – SL parallelo

05/01/19: Zagabria (Cro) – SL

08/01/19: Flachau (Aut) – SL

12/01/19: St. Anton (Aut) – DH

13/01/19: St. Anton (Aut) SG

15/01/19: Plan de Corones (Ita) – GS

19/01/19: Cortina d’Ampezzo (Ita) – DH

20/01/19: Cortina d’Ampezzo (Ita) – SG

26/01/19: Garmisch-Partenkirchen (Ger) – DH

27/01/19: Garmisch-Partenkirchen (Ger) – SG

01/02/19: Maribor (Slo) – GS

02/02/19: Maribor (Slo) – SL

19/02/19: City Event Stoccolma (Sve) – SL parallelo

23/02/19: Crans-Montana (Svi) – DH

24/02/19: Crans-Montana (Svi) – AC (DH+SL)

02/03/19: Sochi (Rus) – DH

03/03/19: Sochi (Rus) – SG

08/03/19: Spindleruv Mlyn (Cze) – GS

09/03/19: Spndleruv Mlyn (Cze) – SL

13/03/19: Soldeu (And) – DH

14/03/19: Soldeu (And) – SG

15/03/19: Soldeu (And) – Team event

16/03/19: Soldeu (And) – SL

17/03/19: Soldeu (And) – GS













Foto: FISI/Pentaphoto