Sci alpino, Elena Fanchini ha sconfitto il tumore e ora ha ripreso gli allenamenti

Due settimane fa c’era un sano ottimismo da parte di Elena Fanchini sulla possibilità di sconfiggere il tumore che portava dentro di sé da diversi mesi. Oggi quel sano ottimismo s’è trasformato in una felicissima certezza: l’azzurra ha messo definitivamente alle proprie spalle la brutta avventura col proprio corpo ed è pronta a riprendersi il tempo passato a curarsi.

La notizia è stata ripresa da Eurosport, che per celebrarla ha riportato alcune parole che Fanchini aveva affidato alla penna di Maria Rosa Quario de Il Giornale alcuni giorni fa: “Pensavo che rompersi il legamento di un ginocchio fosse una brutta cosa, ma ora ho capito che non è niente. Il fatto è che non ho mai pensato di essere malata, ho sempre sorriso e ho sempre creduto che sarei tornata a sciare, come avevo promesso a tutti appena i medici mi hanno detto quello che avevo. Conosco bene il mio corpo, so ascoltarlo, se sentirò che a dicembre non sarò in grado di gareggiare lascerò stare. Io comunque sono felice di essere tornata ad allenarmi con la squadra, le compagne mi hanno accolto con emozione. Ritrovarle è stato bellissimo, mi erano davvero mancate.”

Elena Fanchini, 33 anni, prima della scoperta del tumore avrebbe dovuto far parte della spedizione olimpica dello sci alpino azzurro. In precedenti interviste, aveva messo in chiaro il fatto di voler ricominciare non dalla gara inaugurale di Soelden, ma da quella di Lake Louise, nel caso in cui fosse riuscita a sentire come sufficienti per gareggiare le proprie condizioni.













Foto: Tacca Pentaphoto FISI