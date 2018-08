Sassuolo-Inter, prima giornata Serie A 2018-2019: data, programma, orario d’inizio e tv. C’è la diretta su Dazn!

Oggi domenica 19 agosto si gioca Sassuolo-Inter, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Esordio in campionato per i nerazzurri che puntano a lottare per lo scudetto visto il faraonico mercato di cui si sono resi protagonisti: i ragazzi di Spaletti questa sera partiranno favoriti contro i neroverdi che di fronte al proprio pubblico cercheranno di compiere un’impresa. L’Inter di Nainggolan e Icardi si affida anche alle grandi novità Lautaro Martines, De Vrij e Skriniar per provare a fare la differenza contro la compagine avversaria che si affida al talento di Boateng, al grande rientro in Italia.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Sassuolo-Inter, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 19 AGOSTO:

20.30 Sassuolo-Inter

SASSUOLO-INTER: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn dunque potrete vederla su smart tv, computer, cellulari, tablet, consolle per videogiochi e tutti i dispositivi collegati alla rete internet.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Gianfranco Carozza