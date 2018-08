Sarajevo-Atalanta, Europa League 2018-2019: le probabili formazioni. Recupera il ‘Papu’ Gomez, Ilicic verso il forfait

“Si decide tutto in novanta minuti, è così ed è inutile pensare che la qualificazione è più aperta di quanto sarebbe potuta essere. Noi dobbiamo solo avere l’obiettivo di vincere e segnare almeno due gol” mister Gasperini ha le idee chiare alla vigilia della prima sfida decisiva per la sua Atalanta. I bergamaschi infatti si giocano la qualificazione al prossimo turno di Europa League: i nerazzurri volano in terra bosniaca per affrontare il Sarajevo nel match di ritorno dopo il 2-2 dell’andata a Reggio Emilia.

Formazione tipo per Gasperini, che è costretto a rinunciare a Josip Ilicic, ma recupera il Papu Gomez: l’argentino guiderà il tridente con il giovane Barrow e il grande acquisto dell’estate, Duvan Zapata. Confermata a pieno la difesa, a centrocampo ancora una volta spazio a Pessina di fianco a de Roon.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SARAJEVO (4-2-3-1): Pavlovic; Hebibovic, Dupovac, Mujakic, Pidro; Rahmanovic, Adukor; Sisic, Velkoski, Halilovic; Ahmetovic. All.: Musemic

ATALANTA (3-4-3): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, de Roon, Pessina, Gosens; Barrow, Zapata, Gomez. All.: Gasperini.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com