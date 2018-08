Biglietti Chievo-Juventus (sabato 18 agosto): come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A

Finalmente si ricomincia. Riparte il campionato di Serie A di calcio con la prima giornata che scatterà nel week-end tra il 18 e il 19 agosto. Subito, ovviamente, grandi emozioni: tutti i tifosi italiani attendono con ansia questo giorno per tornare a vedere i propri beniamini in campo. I riflettori saranno puntati soprattutto sullo Stadio Bentegodi di Verona: si affrontano, nel match inaugurale, sabato 18 agosto alle 18, i padroni di casa del Chievo e la Juventus.

Vogliono partire forte, nella sempre difficile trasferta veronese, i sette volte campioni d’Italia in carica: i bianconeri avranno una carta in più da giocarsi, e che carta… Esordio in campionato infatti per Cristiano Ronaldo, il giocatore più forte del mondo: il Pallone d’Oro andrà ovviamente subito a caccia di un gol alla prima uscita con la nuova divisa. C’è davvero tanta curiosità nel vedere in campo la nuova Juve di Max Allegri: gran lavoro sul mercato per provare a puntare in grande verso la Champions League.

Chievo-Juventus è in programma sabato 18 agosto alle ore 18 allo Stadio Bentegodi di Verona. Un match imperdibile: i biglietti stanno andando a ruba, ma avete ancora la possibilità di assistere alla partita dal vivo. I biglietti sono ancora disponibili sulla piattaforma viagogo.it.













Foto: Ciro Santangelo