Calciomercato: è fatta per Gonzalo Higuain al Milan. Con lui anche Mattia Caldara, Leonardo Bonucci torna alla Juventus

Se ne è parlato praticamente ogni giorno in quest’ultima settimana: sembrava l’ennesima indiscrezione esagerata, invece è andato tutto in porto. Maxi operazione tra Juventus e Milan: le due società più titolate d’Italia si sono accordate per uno scambio davvero altisonante. In rossonero arrivano Gonzalo Higuain e Mattia Caldara: due giocatori fondamentali per la compagine di Rino Gattuso che trova il bomber tanto atteso (per lui prestito con diritto di riscatto, operazione da circa 55 mln di euro) e uno dei più talentuosi centrali italiani. In casa bianconera invece torna Leonardo Bonucci: tante polemiche per il rientro a Torino del centrale difensivo che proprio l’anno scorso aveva salutato i campioni d’Italia.

🏃‍ #Higuain alla Madonnina per le visite mediche

😱 I tifosi lo sommergono di cori#SkyCalciomercato pic.twitter.com/Df6mwdPdJJ — Sky Sport (@SkySport) August 2, 2018













