Ryder Cup 2018: quando si gioca? Date, programma, orari e tv

Si terrà a Saint-Quentin-en-Yvelines, un sobborgo a sud-ovest di Parigi, la 42^ edizione della Ryder Cup 2018, il più importante torneo di golf che andrà in scena tra venerdì 28 e domenica 30 settembre sul percorso par 72 del Le Golf National. L’Europa andrà a caccia della rivincita dopo il dominio made in USA materializzatosi due anni fa a Chaska, nel Minnesota. La gara si svilupperà in tre sessioni di match play.

Le prime due giornate saranno dedicate entrambe a 4 incontri col format del foursome (colpi alternati fra i due giocatori di ciascun team fino all’approdo in buca) e 4 incontri con il fourball (ciascun giocatore della coppia effettua il proprio percorso fino alla buca e a far testo è il risultato migliore).

La terza ed ultima giornata, invece, sarà contraddistinta da 12 incontri individuali, che quasi certamente si riveleranno decisivi per assegnare la vittoria, matematica al conseguimento di 14 punti e mezzo. C’è tanta attesa anche per la pressoché certa presenza di Francesco Molinari, già vincitore della Ryder Cup nel 2010 e nel 2012 e reduce dalla migliore stagione della sua carriera agonistica, con il primo trofeo PGA e, soprattutto, la vittoria nel British Open 2018, prima storica affermazione azzurra in un Major.

La Ryder Cup 2018 sarà visibile in diretta tv su Sky Golf HD e in diretta streaming su tablet, pc o smartphone attraverso l’applicazione SkyGo.

PROGRAMMA E ORARIO



Ryder Cup 2018



Venerdì 28 settembre

Ore 8.00-19.00: Europa-USA, prima giornata (4 foursome e 4 fourball)

Sabato 29 settembre

Ore 8.00-19.00: Europa-USA, seconda giornata (4 foursome e 4 fourball)

Domenica 30 settembre

Ore 8.00-19.00: Europa-USA, terza giornata (12 match play individuali)













Foto: Twitter Ryder Cup