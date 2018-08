Pallanuoto, le date ed il programma dei prossimi campionati di Serie A1 maschile e femminile

Sono state diramate le date della prossima stagione dei campionati italiani di Serie A1, sia per la pallanuoto maschile che per quella femminile: confermato il girone a 14 squadre per gli uomini, torna ad averne 10 quello delle donne. Confermata la formula della Final Six scudetto per entrambi i tornei, sparisce però la finale per il quinto ed il sesto posto.

Per gli uomini il campionato numero 100 avrà inizio il 13 ottobre ed il girone di andata terminerà il 12 gennaio 2019, mentre la stagione regolare terminerà il 18 maggio 2019. L’ultima classificata retrocede direttamente, mentre una seconda squadra sarà retrocessa al termine dei playout, che si terranno in contemporanea con la Final Six, dal 23 al 26 maggio 2019.

Per le donne il campionato numero 35 avrà inizio il 13 ottobre ed il girone di andata terminerà il 19 gennaio 2019, mentre la stagione regolare terminerà il 4 maggio 2019. L’ultima classificata retrocede direttamente, mentre una seconda squadra sarà retrocessa al termine dei playout, che si terranno in contemporanea con la Final Six, dal 10 al 12 maggio.













Foto: Renzo Brico

