Rugby, Test Match novembre 2018: il calendario, le date e le partite dell’Italia

Siamo ad agosto, a breve ripartiranno campionati sia a livello italiano che continentale per il mondo del rugby, ma si inizia già a pensare in grande in chiave nazionale. Il prossimo appuntamento per la squadra guidata da Conor O’Shea saranno ovviamente i Test Match di novembre, dove gli azzurri disputeranno quattro in contri per prepararsi al meglio al 2019, anno fondamentale con Sei Nazioni e Mondiali. Andiamo a scoprire il calendario con le date delle partite dell’Italia nei Test Match.

Il programma dei Test Match di novembre

Irlanda v Italia – Chicago, Soldier Field – sabato 3 novembre 2018

Italia v Georgia – Firenze, Artemio Franchi – sabato 10 novembre 2018

Italia v Australia – Padova, Stadio Euganeo – sabato 17 novembre 2018

Italia v Nuova Zelanda – Roma, Stadio Olimpico – sabato 24 novembre 2018













