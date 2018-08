Rugby, Mondiali 2019: l’Italia esordirà contro la Namibia! Gli africani battono il Kenya e si qualificano

L’Italia affronterà la Namibia nel match d’esordio dei Mondiali 2019 di rugby in programma domenica 22 settembre a Higashioaska (Giappone). Gli azzurri aspettavano di conoscere il nome della propria avversaria visto che nel sorteggio avevano pescato il bigliettino recitante “Africa 1” cioè la vincente del torneo continentale che si è concluso soltanto in questo weekend. I ragazzi del gallese Phil Davies hanno sconfitto il Kenya per 53-28 a Windhoek e hanno così staccato il pass per la rassegna iridata a cui parteciperanno per la sesta volta consecutiva (non hanno mai conquistato un successo).

Esordio morbido per la nostra Nazionale che poi come secondo avversario avrà la formazione vincitrice dell’ultimo torneo di qualificazione in programma a Marsiglia dall’11 al 23 novembre (parteciperanno il favorito Canada, Germania, Kenya e Hong Kong). Nel girone dell’Italia figurano però anche Sudafrica e Nuova Zelanda, le corazzate contro cui ci giocheremo il difficilissimo accesso ai quarti di finale dei Mondiali.













Foto: Lorenzo Di Cola