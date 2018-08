Rugby, mercato Pro14 2018-2019: i giocatori acquistati e ceduti da Zebre e Benetton Treviso. Le rose delle due franchigie italiane

Mancano meno di due settimane all’inizio della nuova stagione per le franchigie italiane nel Pro14 di rugby: sebbene le due squadre di casa nostra non siano riuscite nella scorsa annata a centrare il pass per la Champions Cup, hanno davvero ben figurato anche nei confronti di squadre più quotate. Ora le due formazioni italiane hanno pianificato la nuova avventura, a partire dal mercato.

Per le Zebre, che quest’anno hanno vissuto un’estate più tranquilla dopo tutti i problemi della scorsa annata, hanno messo in atto una piccola rivoluzione, non snaturando il credo societario, ovvero pescare dai vivai e valorizzare i giovani. Così il colpo di mercato diviene certamente Giovanni Licata, che ha vestito anche nelle ultime uscite la maglia della Nazionale, reduce però da una stagione non felicissima alle Fiamme Oro. Altri acquisti arrivano dall’Oceania, e sono Jimmy Tuivaiti, Apisai Tauyavuca e Matu Tevi, mentre arrivano dall’ormai ex Eccellenza Daniele Rimpelli, Giosuè Zilocchi, Massimo Ceciliani e Samuele Ortis, che vanno a rimpolpare la batteria degli avanti. Arrivano in bianconero anche Nicolas De Battista, Paula Balekana e François Brummer. Per dei giocatori che arrivano però, altri vanno via: ritiro per Andrea Manici e Valerio Bernabò, resta svincolato Tommaso d’Apice, via Andrea De Marchi, che saluta dopo aver fatto segnare la presenza numero 100, approdano a nuovi lidi Serafin Bordoli, Matteo Pratichetti, Failaga Afamasaga e Rory Parata.

Rosa: Cruze Ah-Nau, Eduardo Bello, Massimo Ceciliani, Danilo Fischetti, Leonard Krumov, Giovanni Licata, Luhandre Luus, Samuele Ortis, Daniele Rimpelli, David Sisi, Apisai Tauyavuca, Roberto Tenga, Jimmy Tuivaiti, Giosué Zilocchi, Maicol Azzolini, Mattia Bellini, Tommaso Boni, Francois Brummer, Giovanni D’Onofrio, Nicolas De Battista, Mathieu Guillomot, Edoardo Padovani, Guglielmo Palazzani, Riccardo Raffaele, Carlo Canna, Giovanbattista Venditti.

Per il Benetton aumenta la batteria dei piloni: arrivano infatti Giuseppe Di Stefano, Dewaldt Duvenage e Marco Zanon, mentre il reparto arretrato viene rimpolpato da Antonio Rizzi, Giovanni Pettinelli, Derrick Appiah e Iliesa Ratuva. Hanno detto addio a Treviso Banks, Minto, Zanusso e Tagicakibau. La rosa trevigiana, grazie ai numerosi rinnovi diventa molto profonda, il che dovrebbe assicurare ai veneti alta competitività anche quando molti giocatori saranno via per gli impegni dell’Italia.

Rosa: Derrick Appiah, Robert Barbieri, Marco Barbini, Niccolò Cannone, Hame Faiva, Simone Ferrari, Marco Fuser, Irne Herbst, Michele Lamaro, Marco Lazzaroni, Engjel Makelara, Michele Mancini Parri, Lodovico Manni, Giovanni Pettinelli, Nicola Quaglio, Cherif Traore, Tommaso Allan, Tommaso Benvenuti, Giorgio Bronzini, Luca Crosato, Andrea De Masi, Tommaso Iannone, Luca Morisi, Iliesa Ratuva, Antonio Rizzi, Alberto Sgarbi, Luca Sperandio, Marco Zanon.













Foto: Ettore Griffoni

