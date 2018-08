Sorteggio gironi Champions League 2018-2019: orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming

Il sorteggio della Champions League 2018-2019 di calcio si terrà quest’oggi, 30 agosto (ore 18.00), a Montecarlo nella consueta serata di gala che apre ufficialmente la stagione del grande calcio internazionale. La definizione degli otto gironi della massima competizione continentale per club è uno dei momenti più importanti dell’anno: nel Principato conosceremo la composizione dei vari gruppi, ciascuno composto da quattro formazioni ognuna proveniente da una diversa fascia.

La UEFA, infatti, divide le 32 squadre partecipanti in quattro gruppi in base al ranking. La Juventus sarà testa di serie, Roma e Napoli partiranno dalla seconda, l’Inter è relegata in quarta a causa della lunga assenza da queste competizioni. La vittoria del Benfica a Salonicco, nei playoff, aumenta la difficoltà della terza fascia,in cui ci sarà il Liverpool. I vice campioni d’Europa, infatti, sono stati scavalcati proprio dai lusitani accreditati di un coefficiente UEFA migliore (80-62 per i lusitani). La squadra di Klopp, dunque, diventa la “mina vagante” di questa Champions e un pericolosissimo avversario per le italiane.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del sorteggio della fase a gironi della Champions League 2018-2019 con anche tutte le fasce. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e sui canali Rai, ma anche in diretta streaming su Sky Go e su Rai Play, DIRETTA LIVE scritta su OASport. Sono state riportate anche tutte le fasce e le possibili avversarie delle squadre italiane.

GIOVEDI’ 30 AGOSTO:

18.00 Sorteggio fase a gironi Champions League 2018-2019

COME VEDERE IL SORTEGGIO DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019:

Diretta tv su Sky e sui canali Rai.

Diretta streaming su Sky Go e su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.

FASCE SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019:

PRIMA FASCIA:

Real Madrid

Atletico Madrid

Bayern Monaco

Barcellona

Juventus

PSG

Manchester City

Lokomotiv Mosca

SECONDA FASCIA:

Borussia Dortmund

Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Napoli

Tottenham

Roma

Benfica

TERZA FASCIA:

Liverpool

Schalke

Lione

Monaco

Ajax

Cska Mosca

Psv Eindhoven

Valencia

QUARTA FASCIA:

Viktoria Plzen

Club Brugge

Galatasaray

Young Boys

Inter

Hoffenheim

Stella Rossa

Aek













