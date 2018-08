Rugby 7, World Grand Prix Series 2018: le convocate dell’Italia per la seconda tappa di Kazan

Alfedo De Angelis, CT della Nazionale Italiana di rugby seven femminile, ha diramato le convocazioni per la seconda tappa delle Women Grand Prix Series che si disputerà a Kazan (Russia) nel weekend del 1-2 settembre. Le azzurre si raduneranno martedì 28 agosto, l’obiettivo è quello di ottenere un bel risultato in una specialità che sarà presente anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Queste le dodici azzurre convocate per l’appuntamento:

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais)

Micol CAVINA (Cogoleto & Prov. Ovest)

Arianna CORBUCCI (Frascati Rugby Club 2015)

Giada FRANCO (Rugby Colorno)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova)

Maria MAGATTI (Rugby Monza 1949)

Benedetta MANCINI (Unione Rugby Capitolina)

Aura MUZZO (Iniziative Villorba)

Laura PAGANINI (Cus Milano)

Francesca SBERNA (Patarò Calvisano)

Michela SILLARI (Rugby Colorno)

Sofia STEFAN (Stade Rennais)













(foto Twitter FIR)