Beach volley, World Tour 2018, Mosca. Che bella Italia! Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth agli ottavi, avanti anche Rossi/Caminati

Tris di coppie alla fase ad eliminazione diretta per l’Italbeach impegnata a Mosca nel torneo 4 Stelle sulla sabbia russa. Lupo/Nicolai hanno compiuto un piccolo capolavoro, riscattando prontamente la prestazione non eccelsa nel Major Series di Vienna qualificandosi per gli ottavi di finale, grazie al successo in un girone di ferro.

Gli azzurri hanno prima sconfitto 2-1 (19-21, 21-16, 15-10) in rimonta la coppia russa Hudyakov/Bykanov e poi hanno compiuto un’impresa superando 2-0 (21-19, 21-17) la coppia formata dal campione olimpico Alison e dal campione del mondo Andre, che sembrava aver decollato a Vienna. L’ottavo di finale per Lupo/Nicolai sarà, comunque vada, un tentativo di riscatto perché gli azzurri attendono la vincente della sfida tra gli austriaci Doppler/Horst, che li hanno eliminati la scorsa settimana dall’ultimo Major Series della stagione, e gli svizzeri Heidrich/Gerson che li avevano fatti fuori nei sedicesimi di finale del campionato Europeo in Olanda.

Avanza ai sedicesimi di finale la seconda coppia italiana Rossi/Caminati che, dopo la sconfitta all’esordio, ha battuto nettamente nella finale per il terzo posto del girone i francesi Krou/Aye con un secco 2-0 (21-16, 21-15). La coppia italiana affronterà nei sedicesimi di finale una delle coppie rivelazione dell’anno, i tedeschi Thole/Wicker, secondi nel loro girone. In caso di vittoria Rossi/Caminati se la vedranno negli ottavi con gli spagnoli Herrera/Gavira.

In campo femminile, dopo un avvio difficile, Menegatti/Orsi Toth si risollevano con un doppio successo che significa ottavi di finale. Le azzurre hanno vinto la finale per il terzo posto del girone superando con un netto 2-0 (21-15, 21-17) le svizzere Caluori/Gerson, mentre nei sedicesimi di finale hanno sconfitto ancora 2-0 (21-19, 21-17) le statunitensi Day/Flint, conquistandosi un posto negli ottavi dove affronteranno una delle coppie più forti del circuito mondiale, le australiane Clancy/Artacho del Solar che quest’anno hanno già vinto ben 4 tornei del World Tour (Qinzhou, Sidney, Lucerna ed Espinho).