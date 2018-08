Real Madrid-Atletico Madrid, Supercoppa Europea 2018: programma, orario d’inizio, tv e streaming. Come guardare la partita a Ferragosto

Oggi mercoledì 15 agosto di gioca la Supercoppa Europea 2018 di calcio. A Tallinn, capitale dell’Estonia, verrà messo in palio il primo trofeo della stagione: Real Madrid e Atletico Madrid sono pronte a fronteggiarsi in un derby spagnolo rovente che apre l’anno del grande calcio internazionale. Le merengues hanno vinto la Champions League per la terza volta consecutiva e insegue il quinto trionfo in questa particolare competizione, i colchoneros hanno alzato al cielo l’Europa League e ora vogliono operare uno sgambetto agli odiati cugini.

Il Real Madrid scenderà in campo senza Cristiano Ronaldo che in estate è passato alla Juventus ed è questa la grande notizia del giorno con i blancos che proveranno a dimenticare in fretta il fenomeno portoghese. Il Real si affiderà dunque al tridente d’attacco composto da Isco, Bale e Benzema mentre a centrocampo agirà anche Modric, al centro degli intrecci di mercato e desideroso di giocare per l’Inter. L’Atletico Madrid spera come sempre nei gol di Griezmann e Diego Costa, pronti a ragalare una nuova gioia a Diego Simeone in questo caldo Ferragosto.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Real Madrid-Atletico Madrid, Finale della Supercoppa Europea 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e su Sky, in diretta streaming su Rai Play e su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 15 AGOSTO:

21.00 Supercoppa Europea 2018 – Real Madrid vs Atletico Madrid

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e su Sky.

Prevista la diretta streaming su Rai Play e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













