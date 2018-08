Probabili formazioni Napoli-Milan: Higuain titolare da ex e rilancio di Bonaventura, fuori Mertens

Oggi sabato 25 agosto (ore 20.30) si giocherà Napoli-Milan, big match della seconda giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio San Paolo dove gli azzurri cercheranno altri tre punti dopo quelli conquistati settimana scorsa battendo la Lazio mentre i rossoneri faranno il proprio debutto in campionato visto che domenica scorsa non avevano giocato contro il Genoa. Nella partita dei grandi ex Carlo Ancelotti e Gonzalo Higuain non mancheranno spettacolo ed emozioni.

Carlo Ancelotti sembra essere intenzionato a confermare la formazione che ha vinto all’Olimpico di Roma, l’unico dubbio sembra riguardare il portiere: David Ospina scalpita ma Orestis Karnezis sembra essere favorito. Non dovrebbe giocare Mertens da titolare, spazio a Callejon, Milik e Insigne che cercherà ancora di segnare. Solida difesa a quattro con Hysay e Mario Rui sulle fasce, Albiol e Koulibaly al centro. Hamsik e Allan liberi di agire a centrocampo insieme a Zielinski.

Rino Gattuso lancerà ovviamente Gonzalo Higuain dal primo minuto sperando in una magica del Pipita affiancato da Borini e Suso in attacco. A centrocampo spazio a Bonaventura che sostituirà lo squalificato Calhanoglu, panchina per il grande acquisto Bakayoko. In difesa non ci sarà Caldara ma Musacchio per affiancare Romagnoli al centro. Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Milan, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019.

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamšík, Zieliński; Callejón, Milik, Insigne

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuaín, Borini













Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com