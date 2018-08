Pentathlon, Mondiali junior Kladno 2018: si chiude con la staffetta mista vinta dalla Russia, nona l’Italia

Si sono conclusi i campionati mondiali junior di pentathlon moderno 2018 di Kladno, in Repubblica Ceca. L’ultima prova è stata la staffetta mista che ha visto il successo della Russia con Kseniia Fraltsova e Serge Baranov con 1445 punti davanti alla Corea del Sud di Kim Unju e Seo Changwan con 1438 e alla Francia di Emma Riff e Paolo Singh con 1432. Quarta posizione per la Gran Bretagna di Holly Parker e James Harper a quota 1431, quinta per l’Ungheria di Alexandra Boros e Bence Kardos con 1409, quindi la Bielorussia di Katjarina Sukora e Yauheni Arol che, al comando prima della laser run, precipita in sesta con 1398. Settimo l’Egitto di Salma Abdelmaksoud e Ahmed Elgendy con 1385, ottava l’Ucraina di Anastasiia Chyzhova e Hordii Berezniakov con 1377 davanti all’Italia di Beatrice Mercuri e Roberto Micheli che non va oltre i 1369. Completa la top ten la Germania di Pia Bukow e Pele Uibel con 1338.

LA GARA

La staffetta ha preso il via con la prova di scherma. Migliore prestazione per la Repubblica Ceca con 24 vittorie e 14 sconfitte per un totale di 232 punti, a pari merito con la Bielorussia. Terza posizione per la Corea del Sud 23/15 e 229 punti, mentre al quarto posto ha concluso la Gran Bretagna con 22/16 (222). L’Italia si è piazzata in decima posizione con 19/19 e 202 punti.

Si è passati, quindi, al nuoto. Miglior tempo, ancora una volta, per la Bielorussia che chiude in 1:58.15 per 314 punti preziosi. Seconda prestazione per l’Egitto in 1:59.55 e 311 punti, mentre al terzo posto si classifica la Russia in 2:00.58 (309). Quarta posizione per l’Ungheria in 2:00.64 (309) mentre al quinto si piazza l’Italia in 2:01.29 e 308 punti.

Nell’equitazione, invece, è la Russia a farla da padrone con percorso netto, 95.00 di tempo e 300 punti complessivi. Seconda posizione per la Gran Bretagna in 97.00 e 291 punti, terza per l’Ungheria in 98.00 e 290 punti, mentre al quarto posto troviamo l’Ucraina in 109.00 e 286 punti. Settima prestazione per il duo italiano che chiude con 102.00 ma con diverse penalità che non li fanno andare oltre i 279 punti.

Prima della laser run la situazione vede Bielorussia al comando con 822 punti, davanti alla Gran Bretagna con 819, alla Russia con 808, quindi Ungheria e Francia con 806. L’Italia è settima a quota 789.

La laser run incorona la Russia in 11:03.5 per 637 punti, davanti alla Corea del Sud in 11:07.06 e 633 punti, mente la Francia chiude terza e acciuffa il bronzo in 11:14.56 e 626 punti. Crolla la Bielorussia solamente 12esima in 12:04.14 (576) una posizione dietro all’Italia in 12:00.66 e 580 punti.

Foto: Mercuri Rinaudo Pentathlon FIPM