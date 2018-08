Pentathlon, Mondiali Junior Kladno 2018: medaglia di bronzo per Matteo Cicinelli e Giorgio Malan nella staffetta maschile

Seconda gara e seconda medaglia di bronzo per l’Italia in questo primo scorcio dei mondiali junior di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Kladno, in Repubblica Ceca. La coppia composta da Matteo Cicinelli e Giorgio Malan, infatti, ha concluso al terzo posto la staffetta maschile, chiudendo alle spalle di Repubblica Ceca e Corea del Sud.

I padroni di casa Martin Vlach e Marek Grycz, quindi, hanno centrato la medaglia d’oro completando le cinque prove con il punteggio globale di 1525 punti, contro i 1518 dei coreani So Hyunseok e Seo Chanqwan ed i 1510 punti degli azzurri. Cicinelli e Malan hanno conquistato 243 punti nella scherma, 329 nel nuoto, 286 nell’equitazione e 652 nella laser run.

Completano le prime 10 posizioni: quarta la Polonia con 1492 punti, quinta la Gran Bretagna con 1468, sesta la Cina con 1463, settima la Russia con 1450, ottava l’Ungheria con 1448, nona l’Argentina con 1401, decima la Bielorussia con 1389.

LA GARA

La giornata ha preso il via con la prova di scherma. Miglior punteggio per la Repubblica Ceca che ha chiuso con 23 vittorie e 9 sconfitte per un totale di 259 punti. Seconda posizione per l’Italia con 21/11 e 243 punti a pari merito con la Corea del Sud. Quarta posizione per la Cina con 19/13 (229) davanti alla Bielorussia con 18/14 (226), quindi Polonia 17/15 (215) e Gran Bretagna con 17/15 e 216 punti.

Si è passati, quindi, al nuoto con i britannici che hanno fatto segnare il miglior tempo in 1:47.48 per 336 punti, davanti all’Italia che si classifica ancora una volta nella piazza d’onore con 1:50.78 per 329 punti, mentre al terzo posto c’è l’Argentina in 1:15.84 (327), al quarto la Corea del Sud in 1:54.60 (321) davanti alla Repubblica Ceca in 1:54.71 (321) e la Russia in 1:55.97 (319), Al termine delle prime due prove al comando troviamo la Repubblica Ceca a quota 580 punti, davanti all’Italia con 572, la Corea con 564 e la Gran Bretagna con 552.

Terza disciplina, come consuetudine, l’equitazione. migliore prestazione per la Polonia con il tempo di 112.0 senza penalità, per 300 punti, a pari merito con la Corea del Sud, con il tempo di 105.00. Terzo posto per la Gran Bretagna con 117.0 e 295 punti, quarto per Ungheria e Guatemala con 110.00 e 293 punti, mentre al settimo posto si è classificata la Cina con 112.0, 7 penalità e 293 punti. L’Italia ha chiuso all’ottavo posto con 126.0 (14 penalità) e 286 punti. Prima della laser run, quindi, la Corea del Sud sale al comando complessivo con 864 punti, davanti all’Italia con 858, quindi Repubblica Ceca con 852, Gran Bretagna con 847 e Cina con 835.

La laser run, quindi, vede la vittoria della coppia della Repubblica Ceca con il tempo di 10:27.99 per 673 punti, davanti all’Ungheria che chiude con 10:33.60 (667). Terza posizione per la Polonia con 10:38.16 (662) che, tuttavia, non riesce a insidiare il gradino più basso del podio dell’Italia che, a sua volta, completa la prova in quinta posizione (alle spalle anche della Corea del Sud) con il tempo di 10:48.22 e 652 punti.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL PENTATHLON













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Matteo Cicinelli (archivio privato)