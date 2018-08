Lotta, Europei junior 2018: Jacopo Sandron e Luca Svaicari conquistano il bronzo a Roma! Emanuela Liuzzi va a caccia del podio

Sale a tre il bottino delle medaglie azzurre agli Europei junior 2018 di lotta al Palafijlkam di Ostia, a Roma. Jacopo Sandron e Luca Svaicari hanno conquistato il bronzo, aggiungendosi all’argento di Giovanni Freni e rendendo decisamente positivi i riscontri della lotta greco-romana nel torneo continentale.

Jacopo Sandron, già bronzo europeo tra i senior, è riuscito ad imporsi nei ripescaggi per il bronzo nella categoria -60 kg, battendo dapprima il rumeno Arnaut con un perentorio 6-1 e poi superando con un netto 5-0 sull’ucraino Cherkas nella sfida valida per la conquista del terzo gradino del podio.

Ad emularlo è stato Luca Svaicari, che nella categoria -97 kg ha battuto l’ungherese Ersek per 10-6 nella prima gara di ripescaggio per poi ripetersi con un palpitante 8-6 contro lo svizzero Von Euw nella finale per il bronzo.

Un’altra chance da medaglia per l’Italia reca il marchio di Emanuela Liuzzi, la migliore tra le azzurre impegnate nella prima giornata dedicata alla lotta femminile. La Liuzzi si è imposta al primo turno della categoria -50 kg per 8-3 contro la finlandese Vainionpaeae per poi battere ai quarti la georgiana Samkharadze con un netto 5-0, prima di cedere 4-0 in semifinale contro la russa Gurskaya. Oggi Emanuela Liuzzi dovrà vedersela con la turca Tekin per la conquista di una preziosa medaglia di bronzo, che accrescerebbe ulteriormente il bottino azzurro.

Per Morena De Vita, invece, lo stop è arrivato al secondo turno della categoria -59 kg contro la moldava Nichita, dopo la vittoria nel primo match contro la norvegese Aak. Eleni Pjollai, invece, ha perso due sfide su tre nel girone nordico della categoria -76 kg, cedendo rispettivamente contro l’ucraina Pasychnyk e la russa Khalaeva, dopo aver sconfitto 9-4 la greca Alexaki.

Arianna Vettori, infine, si è arresa per 13-2 contro l’ucraina Rudnytska nella categoria -68 kg, mentre Teresa Lumia ha ceduto 13-9 contro l’ucraina Demko nella categoria -55 kg.













Foto: Claudio Bosco / Live Photo Sport