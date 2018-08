Pentathlon, Mondiali Junior Kladno 2018: Aurora Tognetti, Elena Micheli e Lea Maria Lopez si qualificano per la finale individuale

Le qualificazioni per la prova individuale femminile dei mondiali junior 2018 di Kladno in Repubblica Ceca mandano tre italiane su quattro alla finale. Aurora Tognetti, Elena Micheli e Lea Maria Lopez, infatti, si classificano senza particolari problemi, mentre si infrangono i sogni di Alice Rinaudo che, dalla prima posizione dopo due gare, crolla nella laser run.

Nel Gruppo A migliori punteggi per la turca Ilke Ozyuksel e per la coreana Sumin Yoo a quota 1001 punti, uno in più della nostra Aurora Tognetti e della egiziana Amira Kandil. Si ferma a 922 punti, invece, Alice Rinaudo, 22esima complessiva nel suo raggruppamento.

Nel Gruppo B, invece, chiude al comando la coreana Unju Kim con 983 punti, davanti alla russa Adelina Ibatullina a quota 980, all’egiziana Sondos Aboubakr con 979 e alla ungherese Blanka Guzi con 978. Prima italiana Elena Micheli con 965, ottava, davanti a Maria Lea Lopez con lo stesso punteggio.

LE QUALIFICAZIONI

GRUPPO A

La giornata ha preso il via con la scherma e la migliore prestazione della nostra Alice Rinaudo con 26 vittorie e appena 4 sconfitte per un totale di 285 punti. Seconda posizione per l’egiziana Amira Kandil 22/8 e 257 punti, terza per la cinese Zheng Lishan 21/9 e 250 punti. Ottava prestazione per la seconda italiana, Aurora Tognetti con 18/12 e 229 punti.

Si è passati, quindi, al nuoto con il miglior tempo per l’ungherese Michelle Gulyas in 2:12.16 per 286 punti, davanti alla giapponese Misaki Uchida in 2:14.09 (282) alla francese Emma Riff in 2:16.31 (278) e alla ucraina Katjarina Sukora in 2:18.74 (273). Migliore delle azzurre Aurora Tognetti, settima in 2:19.52 e 271 punti, mentre Alice Rinaudo è decima in 2:20.66 e 269. Dopo le prime due prove delle qualificazioni comanda Alice Rinaudo con 554 punti, con Aurora Tognetti sesta a quota 500.

La laser run vede il crollo di Alice Rinaudo che conquista solamente 368 punti, ed esce addirittura dalle atlete ripescate. Nessun problema, invece, per Aurora Tognetti che chiude in bellezza con ben 500 punti e sfiora la prima posizione del Gruppo A.

GRUPPO B

Si è partiti con la scherma e con la statunitense a chiudere davanti a tutte con 22 vittorie e 8 sconfitte per 257 punti. Seconda si è classificata l’egiziana Sondos Aboubakr a pari merito, quindi terza la tedesca Rebecca Langrehr con 21/09 e 250 punti, davanti alla russa Adelina Ibatullina con lo stesso punteggio e alla spagnola Laura Heredia con 19/11 e 236 punti. Prima delle nostre, all’ottavo posto Lea Maria Lopez con 17/13 e 222 punti, mentre è solamente 26esima Elena Micheli con 12/18 e 187 punti.

Quest’ultima si rifà nella parte a nuoto con il secondo tempo in 2:13.99 (283 punti) alle spalle della statunitense Avery Niemann che fa letteralmente il vuoto in 2:09.79 per 291 punti. Terza posizione per Adelina Ibatullina in 2:15.57 (279) mentre è 11esima Lea Maria Lopez in 2:21.82 (267). Dopo le prime due prove comanda la russa Ibatullina con 529 punti, davanti alla tedesca Langrehr con 516, ottava Lea Maria Lopez a 489, mentre Elena Micheli cerca la rimonta dalla 16esima posizione con 470.

La laser run non sortisce grandi scossoni e le due nostre rappresentanti si qualificano senza patemi con Elena Micheli che risale dalla 16esima alla ottava posizione con 495 punti, raggiungendo la connazionale Lea Maria Lopez che chiude con 476.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL PENTATHLON













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Aurora Tognetti