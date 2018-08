Pentathlon, Mondiali 2018: i favoriti nelle staffette. Russia e Francia pronte ad insidiare la Germania

Stanno per partire, a Città del Messico, i Mondiali di pentathlon moderno: dal 7 al 13 settembre verranno assegnati i titoli iridati. Il programma verrà aperto, nei primi tre giorni, dalle prove a staffetta, alle quali l’Italia ha scelto di non partecipare, preferendo concentrarsi sulle gare individuali.

Nella staffetta femminile, che aprirà la manifestazione venerdì 7, sarà chiamata a difendere il titolo la Germania, vincente lo scorso anno con Annika Schleu e Lena Schöneborn, ma la concorrenza sarà agguerrita, a partire da Egitto e Giappone, sul podio lo scorso anno. Sarà interessante scoprire la formazione della Russia, con Gulnaz Gubaydullina in rampa di lancio.

Nella staffetta maschile, che si disputerà sabato 8, sarà la Corea del Sud a gareggiare con la consapevolezza di doversi confermare: non è scontato che vengano riproposti Hwang Woo-jin e Jun Woong-tae. Germania e Bielorussia sono salite sul podio 12 mesi fa, ma Russia e Francia potranno schierare dei pezzi da novanta e tentare il colpaccio.

Nella staffetta mista, in programma domenica 9, saranno da tenere d’occhio gli irlandesi Natalya Coyle ed Arthur Lanigan-O’Keeffe, vincitori delle ultime due tappe di Coppa del Mondo in questa specialità. Qui però aumentano i rimpianti per non vedere in gara gli azzurri: le prime due prove del circuito maggiore e quella delle Finali erano state vinte proprio dall’Italia, con tre formazioni diverse.













Foto: FIPM

